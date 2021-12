Sparta šla do souboje s městským rivalem po čtvrteční domácí výhře 2:0 nad kodaňským Bröndby v Evropské lize a postupu do úvodního kola vyřazovací fáze Evropské konferenční ligy. Trenér Letenských Vrba zařadil v ligovém zápase do základní sestavy poprvé od 7. listopadu kapitána Dočkala.