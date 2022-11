Působí uvolněně, jako by hrál fotbal za barákem, chválí český supertalent jeho bývalý kouč

Současný kouč reprezentační dvacítky však přiznává, že to s mladým Ševčíkem nešlo vždy hladce. „Nebylo to s ním úplně jednoduché. Když je někdo něčím výjimečný, tak je to většinou osobnost. Michal je osobnost, která se utvářela odmalička," vysvětluje Křeček.

Nicméně právě v povaze vidí velkou přednost 20letého fotbalisty. „S ničím si nedělá moc velkou hlavu. To je dobré. On má zdravé sebevědomí, možná na někoho vyzařuje, že až příliš," říká 50letý trenér.

„Ale za mě je to v pořádku, pokud se chce na ten vrchol dostat, tak bez toho sebevědomí to nejde. V tomhle je vnitřně silný, proto působí uvolněně, jako by hrál fotbal za barákem," vyzdvihuje muž, který sezoně 2008/2009 vedl Brno jako hlavní trenér do pěti ligových utkání a byl také například asistentem ve Slavii.