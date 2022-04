Rada vytočený hned dvakrát. Nejdřív z vulgarit a nadávek fanouška, pak z ledabylosti svých hráčů

„Mám sice jen 172 centimetrů, ale mně by tedy nepřeskočil a hlavou by mi gól nedal. Šel bych mu do těla. Důsledně a zodpovědně. Jenže o něčem takovém si můžu s hráči povídat horem dolem od rána do večera a stejně to není nic platné," stoupal Radovi adrenalin, když si přehrával situace a chyby, jichž se jeho hráči dopouštěli

Nejen tu, po níž Jablonec inkasoval, ale třeba i moment o dvacet minut později, kdy jeho svěřenci nechali hlavičkovat pardubického Davida Hufa podruhé a kdo ví, jak by to s nimi dopadlo nebýt fantastického zákroku gólmana Hanuše.

„Tak zkušený mančaft, jaký máme, by si měl s podobnými situacemi a slibným vývojem střetnutí poradit. Já tady už třeba nebudu, ale oni hrají za Jablonec, a proto musí makat, takhle to dál nejde," děsí zkušeného kouče pohled na tabulku, v níž se Severočeši dál plácají u dna a hrozba baráže je pořád straší. Vždyť ve třech zbývajících kolech hostí doma Zlín a Slavii a na závěr jedou do Ostravy.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fotbalista Pardubic David Huf se raduje z branky.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Vidím to špatně. Situaci jsme si ještě víc ztížili," bylo na Radovi patrné, že výkon jeho týmu ho dopálil stejně, jako vulgární urážky dvacetiletého fanouška, s nímž si těsně před přestávkou chtěl jít na tribunu vyřizovat účty.