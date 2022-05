Radikální změna! Bývalý prvoligový útočník jezdí na tankeru. Posádce vařím v neděli řízky, směje se

V Příbrami jsem strávil osmnáct let, mám nadstandardní vztah s majitelem panem Starkou i jeho synem. Měl jsem vedle sebe skvělé trenéry, od mládeže po áčko. Tonda Barák, Vašek Černý, Pepa Csaplár, Pavel Tobiáš. Dostával jsem obrovskou školu. Budoval jsem si kariéru, byl jsem do trénování zažraný. Co Příbram sestoupila a já skončil u áčka jako asistent, vnímal jsem, že nemám jiskru. Něco mi tam chybělo. Nebylo by fér vůči klukům v mládeži i klubu, kdybych svoji práci nedělal na sto procent.