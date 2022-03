RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Pokuty v Baníku padat nebudou, vím, co zabere. Reprezentaci ve Švédsku věřím

Opět se ukázalo, že Karviná nehraje tak špatný fotbal, jak by se podle jejího postavení v tabulce mohlo zdát. Jen dává málo gólů, a proto má tak málo bodů. Když se jí povede nějaké branky dát, umí překvapit. Zároveň to všechno ukazuje, že Baník není ještě ten tým, který by měl hrát výš než na pátém místě. Mužstvo má potenciál, uhraje dobrý výsledek, ale pak přijde výbuch, jako třeba teď ve slezském derby. Je to pořád dokola. Chybí mi tam jasná šablona, která by Baník identifikovala, takový podpis herního stylu.