Velký comeback. Provod se vrátil po 315 dnech a už si bral míč na penaltu, kterou zrušilo video

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sliboval už ve středu před odvetou osmifinále Konferenční ligy proti Linci, že v neděli by měl přijít vytoužený návrat jednoho z hráčů. Nebylo těžké si domyslet, že jde o Lukáše Provoda, však zhruba na půlku března kouč červenobílých jeho comeback odhadoval už v minulých týdnech. „A posledních čtrnáct dní už jsem na něm ležel, aby se vrátil. Potřebovali jsme ho," upozornil Trpišovský.

Provod nastoupil hned v základní sestavě proti Českým Budějovicím, které sešívaní udolali 1:0. „Rozhodli jsme se ve čtvrtek večer po odvetě s Lincem. Lukáš souhlasil. Myslím, že to pro něj bylo lepší, když věděl, že jde hrát a mohl se připravit, než aby naskakoval do hry v průběhu utkání a za nejasného stavu," popisoval své uvažování velitel červenobílé lavičky.

Navrátilec měl chuť, zapojoval se do hry. Už ve 12. minutě si bral míč, že bude kopat penaltu. Tu však sudí Miroslav Zelinka po konzultaci s kolegy od videa zrušil, protože Budějovičtí hráli rukou před vápnem. „Byl jsem psaný a Olie (Olayinka) mi řekl, ať jdu. Pak přišlo dlouhé čekání a nakonec zrušení penalty. Škoda, určitě bych dal gól," culil se Provod.

Teď se bude chtít zářivé formě z loňského jara přiblížit. „Silově a kondičně je na tom velice dobře, ale chybí mu herní praxe. Hrál jen modelový zápas, který jsme absolvovali mezi sebou, což ostré utkání nenahradí. Potřebuje nabrat herní praxi, i proto šel do hry hned. Čeká nás po reprezentační pauze rychlý sled zápasů, potřebujeme vědět, jak s ním můžeme počítat," nastínil Trpišovský.

„Limity pořád jsou, vždy to může být lepší. Ale nebylo to ani špatné, fyzicky jsem se cítil líp, než jsem očekával. Byli jsme s trenéry domluvení, že si řeknu, že to na celý zápas hned asi nebude," popsal Provod.