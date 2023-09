Rána pro Plzeň: přišla o jedničku! Zůstane v nemocnici, směrem ke Spartě nechci předbíhat, řekl Koubek

„Jindra Staněk byl silně otřesený, ze stadionu byl odvezen do nemocnice, kde zůstane na pozorování do pondělí,“ sdělil mluvčí Plzně Václav Hanzlík. O vyřazení Staňka, pro kterého bylo utkání v Doosan Aréně jubilejní sté v české lize, se nepřímo podílel host z Letné, záložník Kryštof Daněk.

Ve 13. minutě fantasticky prošel od poloviny hřiště až před Staňka. Ten střelu vyrazil nad sebe, dobíhající Sampson Dweh jej zasáhl do hlavy nohou. Míč se posléze snesl před brankovou čáru, odkud ho lehce dopravil do sítě Denis Darmovzal.

„Nechci předbíhat výsledky vyšetření v nemocnici. Ale pokud máte v bráně člena národního týmu… Pokud by nemohl chytat, komplikace by to pro nás byla. Ale věřím všem našim gólmanům, Marián má naši plnou důvěru,“ podotkl Koubek.