Rána pro Plzeň: přišla znovu o Klimenta! Na podzim zřejmě skončil

„Píchlo ho ve svalu. Myslí si, že trošku níž než předtím. Uvidíme po vyšetření. Ale nevypadá to dobře," povzdechl si trenér Plzně Michal Bílek. Deset minut poté, co dal branku na 2:0 podstoupil Kliment sprinterský souboj s ostravským stoperem Frydrychem. Před šestnáctkou Baníku se chytil za zadní stehenní sval a svalil se na zem. Věděl dobře, že je zle. Jako první k němu přiběhl jeho parťák Chorý, po krátké konzultaci s Klimentem signalizoval směrem k lavičce „mlýnek", tedy střídání.

Letní posila z Krakova se významně podílela na úspěšném tažení předkoly Ligy mistrů. V odvetě play off s Karabachem vstřelil Kliment postupový gól, to však už byl zraněný a čekal na vystřídání. Vrátil se na trávníky zkraje října, obdivuhodně brzy se dostal zpátky do formy. Trefil se v Lize mistrů proti Bayernu a nyní s Baníkem. Jenže ho znovu čeká pauza. Nejspíš si zahraje až na jaře.