Reklama na fotbal, chválí po infarktové výhře Slavie Köstl. Se Spartou si to rozdáme na férovku, tvrdí

A jeho slovům musí dát za pravdu snad každý, kdo vršovické derby sledoval. Klokani, kteří vstupovali do utkání v pozici outsidera, totiž dvakrát vedli. Slavia ale pokaždé dokázala najít gólovou odpověď, ač ta Lingrova přišla doslova za pět minut dvanáct. Nebo spíše pět sekund... 24letý fotbalista tak opět ukázal, že je pro skvadru z Edenu naprosto klíčový. Před necelým měsícem rozhodl ligový šlágr s Plzní a nyní nasměroval sešívané do finále.

„Je to podobný typ hráče jako Peter Olayinka. Typický gamechanger, dokáže rozbít rytmus zápasu a nalít mužstvu energii do žil. Pro tým udělá všechno, má skvělou mentalitu," ocenil Köstl přínos univerzála, který navíc po vystřídání Davida Douděry dohrával duel na netradiční pozici pravého beka.

Ale i muž, jehož pozici Lingr v závěru prodloužení zastával, se ukázal ve velmi dobrém světle. Douděra v prvním poločase srovnával na 1:1 a pak právě Lingrovi asistoval na stěžejní trefu, která Slavii udržela ve hře. „Odevzdal skvělý výkon. Je to přesně ten hráč, kterého chcete mít v týmu. Na hřišti pokaždé nechá úplně všechno," hodnotil rychlonohého fotbalistu Köstl.

Opravdové vyvrcholení MOL Cupu každopádně čeká sešívané až 3. května. A bude pořádně pikantní. Poprvé od roku 2002 bude totiž finálovým duelem českého poháru derby pražských „S", které navíc bude hostit pro Slavii nepřátelská Letná. „Jedeme na Spartu, je před námi souboj dvou největších českých klubů. Jdeme si to rozdat na férovku. Do konce sezóny nás s nimi čekají tři zápasy a my se v každém z nich budeme snažit uspět," uzavřel Köstl.