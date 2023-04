Hrdinové Slavie: Jurečka se před finále pošťouchne se Sadílkem, Douděra viděl celý vesmír

Jurečka může jako jediný ze slávistického kádru triumf v poháru obhájit, před rokem se v dresu Slovácka ve finále proti Spartě dokonce trefil a přispěl k výhře 3:1. „Rád bych si to zopakoval, nebudu lhát," usmál se. Ze současné Sparty s ním tehdy nastupoval záložník Lukáš Sadílek, jenž pár hodin předtím také skóroval v semifinále proti Českým Budějovicím (2:0). „Musím si s ním napsat, asi se trošku pošťouchneme. Uvidíme, těším se na to, ať vyhraje ten lepší," uvedl.

Jurečka byl jednou z velkých postav dramatické řeže v Edenu. Skvělý zápas odehrál i křídelník a pak bek David Douděra, jenž v první půli vyrovnával na 1:1 a v nastavení připravil branku na 2:2 Lingrovi. „Byl to omyl. Asistenci hlavou mám snad poprvé v životě. Ale prohrávali jsme, říkal jsem si, že nějakou haluz tam musím dostat. Vyčíhal jsem si to," líčil Douděra.

Emotivního hráče, který pendloval na pravé straně, totálně pohltila euforie. „Viděl jsem v tu chvíli celý vesmír, bylo to úžasné. Pro tohle hraje člověk fotbal. Pro lidi, pro tu radost. Když jsme dali gól na 2:2, díval jsem se jen kolem sebe na lidi, jak šílí. To mě nabíjelo," konstatoval borec, jenž si nedávno odbyl i premiéru za národní tým.

„Kdyby mě nebolelo tříslo, odehrál bych možná dalších devadesát minut. Já tuhle sílu a energii z tribun hodně vnímám, strašně mi to pomáhá. Ani jsem nevěděl, co mám dělat. Musel bych se asi úplně roztříštit, abych všechny objal. Těším se na finále," chrlil ze sebe energicky.

Po utkání se po gratulaci od táty dokonce dojal. „S bráchou nás vychovával, odmalička nás podporuje. Je to zadostiučinění, celá rodina má radost. Neudržel jsem to, hřeje mě to na srdíčku," povídal Douděra.