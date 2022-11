Rekordman Petržela už předstihl Šilhavého. A ve středu by rád pomstil na Spartě bývalé plzeňské parťáky

„Zatím jsem od něj ještě blahopřejnou esemesku nedostal," usmíval se Petržela po závěrečném hvizdu. Před zápasem dostal dárek od vedení hradišťského klubu i od protihráčů. „Byla to nějaká kazeta s perníčky. Příjemně mě to překvapilo," prozradil. Na hřišti ho však Pardubičtí nešetřili. Zejména odchovanec Slovácka Tischler ho často okopával. „Tam šla samozřejmě veškerá úcta stranou. Měl asi v popisu práce přerušovat naše útočné akce," domníval se bývalý reprezentant.

Petržela netajil, že má velkou radost, že Slovácko vybojovalo v jeho rekordním střetnutí důležité tři body. „Nutně jsme je potřebovali k posunu v tabulce. Byli jsme trpěliví a po pauze jsme se dočkali po rohu vítězné trefy," potěšilo ho. Sám měl šanci zvýšit na 2:0. „Nepovedlo se. Mohlo to být pro mě ještě sladší," litoval autor 55 ligových gólů malinko.

Ví, že na jakékoliv větší oslavy není momentálně čas. Vždyť fotbalisty Slovácka čeká už ve středu ligová dohrávka v Praze na Letné proti Spartě. „Netuším, zda budu hrát od začátku. Na Spartě je to samozřejmě pokaždé mimořádně prestižní střetnutí. Já mám samozřejmě po sobotě ještě větší motivaci tam uspět. Rád bych pomstil bývalé plzeňské parťáky. A pro nás Moraváky je vždycky velké plus, když se podaří uhrát v Praze dobrý výsledek," culil se.

Petržela netají, že by v budoucnu rád zaokrouhlil počet odehraných utkání v elitní soutěži na pět set. „Bylo by to hrozně hezké. V mém věku je už ale samozřejmě každý zápas těžší a těžší. Když mi ale bude sloužit zdraví, chci samozřejmě fotbal ještě nějaký čas na vrcholové úrovni hrát. Ale musím být pochopitelně pro klub přínosem," má jasno.