Rekordní Plzeň. Tolik bodů neměla ani pod Vrbou!

„Kdo by to řekl, že budeme mít tolik bodů. Paráda," culil se po nedělním vítězném duelu v Mladé Boleslavi obránce Milan Havel. „Věřil jsem, že se budeme pohybovat nahoře, ale že budeme mít tolik bodů, to rozhodně ne. Vždyť za celou uplynulou sezonu, která měla čtyři kola navíc, jsme nahráli osmapadesát bodů," doplnil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Její bodový zisk je překvapivý o to víc, neboť oproti předchozím rokům nedisponuje zdaleka tak ofenzívním kádrem. Kouč Michal Bílek zvolil pragmatismus, Viktorii se vyplácí. Pokud jí teče do bot, umí soupeře zmáčknout jako v minulosti. Pokud se však dostane do vedení, zavře obranu, je vysoce zodpovědná a vyráží do brejků.