Rekordní pokuta sezony. Budějovice znají trest za brutální zásah ochranky, disciplinárka sečetla několik chyb

Surové vláčení po zemi a údery do různých, i hodně choulostivých částí těla. Video ze sociálních sítí s nepochopitelně ostrým zákrokem budějovické ochranky na konci dubna pobouřilo fotbalové Česko. Skandál na Twitteru komentoval i třeba slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Bačkův tribunál našel na budějovické straně několik pochybení. „Fanoušci Jablonce byli viditelně v podnapilém stavu už při příchodu na stadion. Domácí klub mohl všemu předejít, pokud by je nevpustil na stadion tak, jak mu ostatně umožňuje návštěvní řád. Chování fanoušků Jablonce se následně během prvního poločasu neobešlo bez drobných incidentů v podobě pokusu o vhazování předmětů na hrací plochu," popsal Baček.

Dynamo se už dříve hájilo, že šlo o selhání jedince v jinak fungujícím bezpečnostním systému, ovšem disciplinárka to viděla jinak. „Kamerové záznamy i výpovědi některých svědků dokládají, že tvrzení SK Dynamo České Budějovice o fyzickém napadení členů bezpečnostní agentury nebo obsluhy stánku s občerstvením ze strany jabloneckých fanoušků se nezakládají na pravdě. Konflikt byl dle mínění disciplinární komise vyvolán neadekvátně agresivním chováním bezpečnostní agentury poté, co jeden z jabloneckých fanoušků vhodil uvolněný sedák do ochranné sítě," řekl Baček.