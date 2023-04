Další pohled na mlácení fanouška v Budějovicích. Jablonec popsal dění v sektoru i skandální komentář pořadatele

„Rád bych Vám jménem vedení FK Jablonec vyslovil omluvu za poškozené vybavení stadionu i házení předmětů našimi fanoušky. Podle mých informací se konkrétně jednalo o hození jednoho plastového kelímku uvnitř sektoru a následně došlo během potyčky s pořadatelskou službou k vytržení jedné sedačky v sektoru, jež byla posléze též uvnitř odhozena," napsal do Budějovic jablonecký viceprezident Jaroslav Doležal v dopise, jehož znění jako první zveřejnil web magazínu Football Club.

Právě vytržená sedačka měla být rozbuškou celého incidentu. Pořadatelé z bezpečnostní agentury PS Patrol pak jabloneckého fanouška vláčeli po zemi a několikrát udeřili do různých částí těla. Dva členové ochranky už pro agenturu nepracují. „Je nám líto, co se stalo, a netěší nás to. Nicméně ta situace nevznikla zničehonic. Video ze sociálních sítí má přes 20 vteřin, ovšem celá ta událost trvala hodinu. Podle mých informací byl problém už od chvíle, kdy skupina jabloneckých fanoušků přijela. Byli agresivní a vyhrožovali, třeba i zabitím," popsal v úterý pro Sport.cz Petr Schwarz, jednatel PS Patrol. „Každopádně ty rány od ochranky do zákroku rozhodně nepatřily, bylo to přes čáru."

Dynamo v pondělí nejdřív hodnotilo zákrok jako adekvátní, což v Jablonci vyvolalo ostrý nesouhlas. „Zástupci SK Dynamo České Budějovice o existenci videozáznamu napadení věděli prostřednictvím hlavního pořadatele. Šokující tedy pro nás bylo, že během pondělního dopoledne klub vydal následující prohlášení: Klub vylučuje, že by došlo ze strany pořadatelské služby k pochybení, zásah naopak proběhl adekvátně k chování hostujících fanoušků," stojí v dopisu z Jablonce.

Budějovický mluvčí Dušan Mendel později svoje slova korigoval a v úterý Dynamo zákrok pořadatelů odsoudilo: „Jejich chování bylo v přímém rozporu s hodnotami klubu, jeho pravidly a plněním smlouvy s pořadatelskou službou. (...) SK Dynamo České Budějovice považuje incident za exces a selhání konkrétních jednotlivců, nikoliv systému."

Pozoruhodná je linka s budějovickým hlavním pořadatelem, který podle Jablonce věděl o incidentu už od neděle, protože měl být u sepsání zprávy delegáta. Pro úplnost: podle zápisu o utkání byl hlavním pořadatelem Roman Havlíček. Když jemu a delegátovi jablonečtí zaměstnanci ukázali vlastní videozáznam, hlavní pořadatel reagoval: „Dostali ještě málo. (...) Násilí mám rád, věnuji se mu ve volném čase sportovně."

Rozpaky budí i pasáž s líčením, že hlavní pořadatel navštíví vyvedeného fanouška v cele, a odpověď na otázku, co s ním bude dělat: „Do toho ti nic není."

Dynamo svoje další kroky prozatím nekomentuje a odkazuje se na úterní prohlášení. Kauzu bude mít na stole disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a dá se čekat, že ve čtvrtek s klubem zahájí řízení.

Pro úplnost přinášíme výpovědi obou jabloneckých zaměstnanců v dopise. První zůstává v anonymitě, druhým je Martin Bergman, tiskový mluvčí a SLO čili manažer pro fanoušky. Výpovědi ponecháváme v původním znění bez dalších zásahů.

„Během 40. minuty prvního poločasu jsem z mého místa na novinářských pozicích na hlavní tribuně při sledování utkání zaznamenal neobvyklý pohyb v sektoru hostujících fanoušků. Z tohoto důvodu jsem telefonicky kontaktoval jednoho ze zástupců našich příznivců, který mi sdělil že byla v sektoru fyzicky napadena jedna z přítomných fanynek FK Jablonec. Fanoušek, se kterým jsem mluvil, mě poprosil o spolupráci a pomoc s vyřešením situace oficiální cestou jménem klubu. Po rychlé konzultaci s kolegou jsme se domluvili, že on bude kontaktovat delegáta utkání a já jsem mezitím vyrazil směrem k sektoru určenému hostujícím fans.

K sektoru jsem dorazil ve chvíli, kdy končil první poločas. Při příchodu na místo jsem zahlédl fanouška, se kterým jsem před několika minutami telefonicky mluvil, a jelikož je sektor od zbytku stadionu oddělený plotem, zavolal jsem si ho k sobě, abych si vyslechl, co se stalo, a vzniklou situaci, pokud možno uklidnil. Zmíněný fanoušek mne informoval, že po hození kelímku s pivem jabloneckými příznivci v sektoru došlo k fyzickému napadení fanynky pracovníkem bezpečnostní služby, načež se jí ostatní fanoušci v její blízkosti zastali.

Během mého rozhovoru se zmíněným příznivcem FK Jablonec došlo ke slovní potyčce mezi ním a jedním z přítomných členů pořadatelské služby, který vyústil v napadení tohoto muže ze strany pořadatele označeného číslem 129. Konflikt jsem si v tu chvíli začal natáčet na mobilní telefon. Po strhnutí fanouška na zem došlo ze strany pořadatele k několika úderům do hlavy zásahovými rukavicemi s plastovou výztuží. Po několika okamžicích se k potyčce připojilo několik dalších pořadatelů, přičemž někteří z nich zmíněného fanouška rovněž opakovaně udeřili. Během toho, kdy muže táhli po zemi, na něj křičeli „Zvedni se, ty děvko!"

Po částečném uklidnění situace jsem opustil prostor stadionu a přesunul se před vstupní bránu do sektoru hostujících příznivců, kde jsem potkal hlavního pořadatele utkání, kterému jsem se představil jako zástupce klubu a zmíněnou situaci mu popsal. V tu chvíli ke mně přistoupil zatím neznámý člověk se slovy: „Vy v tam Jablonci jste všichni stejná verbež, já jsem tě moc dobře viděl, jak sis to natáčel. Budu si tvůj obličej pamatovat." Po dotázání se jednoho z přítomných zaměstnanců domácího klubu na tohoto člověka mi bylo sděleno, že jde o vedoucího pořadatelské služby.

V následujících momentech před sektor dorazili zástupci Policie ČR, kterým jsem znovu popsal, co se uvnitř stalo. Napadený fanoušek byl v té době vyvedený ven z prostoru stadionu. Spolu s ním byli vyvedeni nebo stadion dobrovolně opustili i další fanoušci, na které jsem apeloval, aby z místa odjeli pryč.

Na pozápasové schůzce jsem panu delegátovi Hubičkovi popsal situaci, kterou jsem viděl, a současně s tím mu předal videozáznam incidentu. Následně se k situaci vyjádřil také hlavní pořadatel, který tvrdil, že celou situaci viděl a že ho výše zmiňovaný fanoušek chtěl napadnout. Hlavní pořadatel celou situaci zlehčoval a postup pracovníků bezpečnostní agentury schvaloval o kvitoval jako správný. Následně pan Hubičko sepsal hlášení."

Dobrý den @LFAcze, dobrý den @SK_Dynamo_CB, neradi bychom spekulovali nad tím, co tomu předcházelo, ale rozhodně se ptáme, jestli je podle vás takový zákrok pořadatelské služby na fotbalových stadionech adekvátní řešení?! Proboha kde to jsme? Kdo je za to zodpovědný? pic.twitter.com/C0nS7K60wu — Za čárou (@za_carou) April 24, 2023

„V návaznosti na předchozí domluvu s kolegou jsem se po poločasové přestávce v prostoru u střídaček setkal s technickým delegátem, panem Hubičkou, Během přesunu z novinářské lavičky k hrací ploše jsem bohužel nepotkal žádného z pořadatelů, a to ani v útrobách stadionu u kabin, který by mi pomohl najít hlavního pořadatele, v jehož přítomnosti jsem chtěl delegáta utkání o situaci zpravit.

Pana Hubičku jsem informoval, že události ze sektoru hostujících fanoušků budeme chtít zaznamenat do zprávy o utkání. Během rozhovoru s delegátem k nám přistoupil muž v obleku, který se mě nevybíravým způsobem zeptal, co jsem zač. Představil jsem se jako tiskový mluvčí FK Jablonec a zároveň SLO (manažer pro fanoušky) a prokázal se odpovídající akreditací, kterou jsem obdržel při příjezdu na stadion. Z jeho strany mi následně bylo řečeno, že ho to nezajímá a nechá mě vyvést ze stadionu, jelikož tam dle něj nemám co dělat. Až později jsem zjistil, že se jednalo o hlavního pořadatele.

Po utkání jsme se sešli na domluvené schůzce v kabině delegáta za přítomnosti technického delegáta, hlavního pořadatele, mého kolegy a mě. Technický delegát zahájil schůzku a my jsme jemu i hlavnímu pořadateli ukázali videozáznam natočený během poločasové přestávky. Zúčastněné jsme informovali, že videozáznam je pouze pro potřeby klubů nebo orgánů LFA a že sami nechceme incident medializovat, ale chceme vše vyřešit právě no úrovni klubů a LFA. Důkazem tomu je i fakt, že zmíněné video natočené kolegou neuniklo na internet ani do médií a v online prostoru se objevila pouze videa natočená samotnými fanoušky.

Hlavní pořadatel na video reagoval slovy: „Dostali ještě málo". Následně delegát utkání zaznamenal náš popis situace a prostor se k situaci vyjádřit dostal též hlavní pořadatel, přičemž on považoval zákrok za adekvátní a souhlasil s ním. Zároveň se vyjádřil těmito slovy: „Násilí mám rád, věnuji se mu ve volném čase sportovně." Později dodal, že vyvedeného fanouška ještě navštíví v cele. Když jsem se ho zeptal, co mu udělá, odpověděl mi: „Do toho ti nic není." Poté jsme po velmi korektním a profesionálním jednání s technickým delegátem opustili kabinu a později jsme po tiskové konferenci trenérů opustili stadion.