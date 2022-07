Rekordní posily Pardubic? První úkol je záchrana, říká kouč Krejčí

"Kdybychom skončili do desátého místa, tak by to bylo dobré. Nechybí nám sebevědomí, ale na místě je i pokora," řekl Krejčí, jenž během léta přišel o několik důležitých defenzivních hráčů. Brazilec Cadu přestoupil do Plzně a z hostování se vrátili do svých klubů stopeři Karel Pojezný (Ostrava) a Filip Čihák (Plzeň), o které ale Pardubice stále usilují i pro tuto sezonu. Tým opustil rovněž zkušený Tomáš Čelůstka, který zamířil do kyperské Karmiotissy.