Rekordní přestup! Prvoligový kanonýr Bassey míří do maďarského Ferencvárose!

„Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo přestup dotáhnout do úspěšného konce. Zapsal se do klubové historie, protože se jedná o transfer za nejvyšší částku. Pro nás je to jasný signál v tom, že pokud český nebo zahraniční hráč dokáže na sobě v našem klubu dobře pracovat, může se dočkat velkého přestupu. Fortymu přejeme do jeho další kariéry všechno nejlepší a moc mu děkujeme za služby, které v Dynamu odvedl,“ uvedl na webu Dynama sportovní ředitel klubu Tomáš Sivok.