Remíza jen se štěstím, uznal Vrba. Po nezdaru na Slovácku by zlínský kouč uvítal v ligové pauze posily

Kouč Ševců Pavel Vrba po prohře 0:1 netajil, že jeho tým vsadil především na důslednou defenzívu. „V prvním poločase jsme soupeři nedovolili vytvořit si prakticky žádnou gólovou příležitost. My jsme se snažili o nebezpečné brejky. Bohužel jsme žádný nevyužili. Velká škoda zejména Vukadinovičovy šance,“ mrzí ho především neproměněné sólo srbského křídelníka krátce po změně stran.

Už v poločase střídal talentovaného záložníka Slončíka, který tentokrát nastoupil nezvykle na kraji záložní formace. „Bylo to trochu nouzové řešení. Vím, že se cítí líp ve středu hřiště. Měl by být ovšem schopný prosadit se i na jiném postu. Tentokrát mu ale zápas nevyšel,“ mrzí trenéra.

„Potřebovali bychom především klasického útočníka, který umí střílet góly. Jenže netuším, jaké jsou možnosti klubu a zda nějaký kvalitní ofenzivní hráč bude chtít do Zlína jít. Bude to asi složité, avšak byl bych moc rád, kdyby se něco povedlo. Máme po sedmi ligových kolech čtyři body, a to je hrozně málo,“ uvědomuje si.