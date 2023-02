Remízový král bez hvězd? Každý je nahraditelný, neděláme si alibi, tvrdí kouč SIgmy

Fanoušci Sigmy se jistě před duelem s posledním týmem tabulky trochu obávají, jak bude výkon Hanáků vypadat, pokud by nemohly hrát největší hvězdy. Mojmír Chytil i Antonín Růsek totiž před týdnem utkání nedohráli. „Situace je dobrá. Mojmír byl jen otřesený po střetu hlavami, bylo tam krvavé zranění, ale ne otřes mozku," uklidňuje Saňák. Růsek měl podle něj nakopnutý bok, ale měl by být připravený k utkání.

Trenér rozhodně odmítá, že by absence dvou největších současných hvězd měla být omluvou pro případný neúspěchu Sigmy. „Oba jsou hodně vidět, ale vždycky jde o práci celého týmu," burcuje své svěřence. Pokud někdo použije výraz, že Chytil a Růsek jsou nenahraditelní, zavrtí hlavou. „Jestli to takhle někdo bude brát, budeme si dělat alibi. Každý hráč a je jedno, jestli hraje pět minut, nebo od začátku, je důležitý. Když ty dva kluky nemáme, musí to být motivace pro ostatní, aby makali a šlapali jim na paty. Každý je nahraditelný, od trenéra, hráče až po kustoda," říká přesvědčivě Saňák.

Je Sparta aspirantem na titul? A co čeká Plzeň proti Liberci? Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Ostatně Sigma Olomouc se musí připravit na to, že od léta bude bez Mojmíra Chytila, jenž zamíří do Edenu a stane se slávistou. „Vždycky dává všechno pro tým. Na tréninku není vůbec znát, co se kolem něj v létě strhlo za melu," chválí hráče Saňák. Jeden rozdíl pak nakonec najde. „Možná by někdy chtěl dát více gólů. Ale jinak se s ním pracuje dobře, ukazuje charakter," přesvědčuje kouč.

Přímák s fotbalovým trenérem Jiřím SaňákemVideo : Sport.cz

Redaktor Jan Malý soudí, že jarní působení v Sigmě je pro Chytila vlastně výhrou. „Má tam důležitou roli, pravidelně hraje, bude se na něj spoléhat. Ve Slavii by takovou pozici neměl. Dostal by se do rotace. Někdy by hrál, jindy dostřídával," míní druhý z hostů ve studiu Sport.cz.