Remízový návrat do Hradce. Koubek mluvil o nesmrtelném Chorém i o reprezentaci

Na dvou velkých obrazovkách se rozzářil vzkaz: Trenére, děkujeme! Koubek, jenž na jaře 2022 dostal Hradec do elitní ligové šestky, zamával tleskajícím fanouškům a pak si šel stoupnout k plzeňské střídačce. „Když jsem tady končil, ani jsme se nestihli pořádně rozloučit,“ řekl s odkazem na letošní jaro: nejdřív chyběl kvůli nemoci a ještě před nadstavbou v černobílém klubu skončil úplně.

Spekulovalo se, že Koubek s trénováním sekne, ovšem v létě už potřetí nastoupil v Plzni. A v sobotu se nejstarší trenér Fortuna ligy vrátil do Hradce už jako soupeř. „Přijetí před zápasem se mi líbilo. Říkáte si, že tady po vás možná něco zůstalo, a máte z práce větší radost,“ pravil Koubek.

KONEC: Cadu po přestávce vyrovnal a z Hradce vezeme bod. pic.twitter.com/lOI8Gg7TvY — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) November 25, 2023

Jeho tým si s předstihem pojistil jarní pokračování v Konferenční lize a o 72letém trenérském doyenovi se mluví v souvislosti s národním týmem, který po demisi Jaroslava Šilhavého hledá nového kouče. „Četl jsem o tom,“ usmál se Koubek na tiskovce v Hradci. „Jestli by mě to lákalo? Nechci se pouštět do diskuse na tohle téma. Pokud to jsou jen mediální úvahy, je to zbytečné.“

Koubkova Plzeň měla v hradecké chumelenici pernou šichtu, po nevýrazném prvním poločase víc než hodinu prohrávala. „V první půli byl Hradec nebezpečnější než my, hrál agresivně i kompaktně a po prvním gólu mohl přidat ještě jeden. Zato my hráli jen po vápno. I proto jsme o pauze udělali dvě změny a přešli na rozestavení s třemi stopery. Byli jsme lepší a myslel jsem si, že to po brance na 1:1 ještě stihneme otočit a vyhrát,“ vykládal Koubek. „Škoda třeba Klimentovy hlavičky na konci, ale jinak je remíza zasloužená.“

A tvrdý souboj hradeckého Petra Kodeše s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým v bláznivém závěru? „Nebyl to úplně líbezný zákrok, bylo to na hraně červené karty. V zápase se sešlo několik ostřejších situací, ani my jsme nebyli beránci v rukavičkách,“ přiznal Koubek. „A Choras? Všichni si myslí, že je v soubojích nesmrtelný, ale tak to není. Taky cítí bolest.“