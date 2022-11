Revoluce na obzoru? VAR nefunguje, Příhoda prosazuje jiného muže!

„Věděl jsem, že je to těžká mise. Přišli jsme o 30 rozhodčích, z nějakých důvodů - policie, etická komise... Jdeme do toho, nebojíme se toho," ujišťuje Radek Příhoda.

„Chceme si vzít VAR pod sebe. V létě jsem poslal člověka do Madridu, kde se musí proškolit, dělá se to jednou ročně. On je schopný převzít VAR v Česku od pana Beneše, my se na tom musíme domluvit s FAČR a LFA," požaduje Příhoda jednoznačně.