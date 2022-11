RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: V hlavní roli opět VAR. Chorý měl být vyloučený, faul předcházel i gólu Slavie

Sparta si nemohla dovolit podobný kolaps jako v derby na Slavii a v Plzni na to zareagovala skvěle. Domácím dala ochutnat jejich polívčičku, když předvedla precizní defenzivní výkon, využila jednu šanci a přineslo to tři body. Tyhle zápasy jsou o detailech. Sparťané ukázali, že dovedou hrát fotbal, a když se všichni podřídí stanovenému cíli, výsledek je tu. Plzeň už neměla sílu na zvrat, dolehl na ní náročný program spojený s Ligou mistrů.

V souvislosti se zápasem se zase bude rozebírat zákrok plzeňského útočníka Chorého. Za mě to byla jasná červená karta, ale na druhou stranu bych mu věřil, že úmysl zranit soupeře to nebyl. V televizi to vypadalo blbě, ale je možné, že se mu balón fakt ztratil ve světle. Rozhodčí na trávníku tohle všechno vidět nemohl, ale zpomalené záběry měly vést k udělení červené karty, jelikož hráč je zodpovědný za svůj pohyb, ať je to úmyslné či ne.

Chorý měl dostat červenou! Zase to podpoří debaty, jestli video k něčemu je, zní ze sparťanské kabinyVideo : Sport.cz

Komise rozhodčích tady perfektně a hned reagovala. Mělo by to tak být vždycky, nemělo by se čekat do dalších dní, aby se předešlo spekulacím. Rovnou tak došlo ke změnám v nominaci ohledně VAR na zápas Slavia - Ostrava. Bohužel i tam přišel problém, to si člověk nevybere... Za mě je každopádně dobře, že bude od jarní části vše řídit komise rozhodčích.

Za vystoupení na Slavii bych pochválil Baník. Pod trenérem Hapalem se evidentně uvolnila atmosféra, hra se zvedá. V Edenu Baník dobře dostupoval, byl agresivní, živý. Byl to i přes porážku velmi dobrý výkon. Slavia ale každopádně vyhrála zaslouženě. Jedním z diskutovaných témat byl případný návrat Stanciua, Myslím, že takový hráč sešívaným chybí. Jednou už se z ciziny vrátil, tady u nás mu to sedělo, jsem přesvědčený o tom, že by měl Slavii stále co dát.

A zase se musím vrátit bohužel k situaci před druhým gólem Slavie, kdy si myslím, že trefě předcházel faul. VAR měl hlavního upozornit a ten měl faul odpískat. A to přesto, že utkání bylo tvrdé a rozhodčí ho dobře pouštěl, ale myslím, že tento zákrok byl za hranicí pravidel a ke smůle rozhodčiho a vlastně i Baníku z pokračující akce padl rozhodující gól. A jsme zase u toho, že místo povídání o tom, že se hrálo zajímavé utkání, tak se bude mluvit o situaci před rozhodujícím gólem. Snad se to do budoucna uklidní a zlepší, jsme na nějaké cestě a věříme, že se povede český fotbal posunout správným směrem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Nemanja Kuzmanovič z Baníku (vlevo) v ostré slovní výměně s Peterem Olayinkou ze Slavie. Situaci se snaží rozhodčímu Tomáši Batíkovi vysvětlit i Eduardo Santos.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Když se podívám na další utkání, řeč musí přijít na Bohemku, kde trenér Veselý odvádí skvělou práci. Tým hraje velmi dobrý fotbal a líbí se mi, jak rozkvetl vršovický Roman Květ. Říkalo se, že je lechtivej na trénink, ale každý ví, že se k takovým hráčům musí najít cesta. A trenér Veselý to zjevně dokázal, z Květa je jedna z nejvýraznějších postav ligového podzimu.

Už se také mluví o tom, že by mohl v zimě odejít do některého ze tří českých nejlepších klubů. Jsem přesvědčený, že by se prosadil, jen záleží na pozici, na jakou by s ním nový trenér počítal. Na to si musí Květ, ale třeba i jeho agent dát při jednání pozor a ohlídat to, i když je jasné, že místo mu nikdo nikde v sestavě nezaručí.

Bohemians se na podzim venku daří, podzimní střelec překvapil experty. Přiznali to v pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Trenér Veselý mu našel místo na podhrotu, nebo ho staví ještě výš. V útočné fázi je Květ skvělý, zakončuje levou i pravou, střílí z větší i ze střední vzdálenosti a dává fantastické góly. Je jasné, že potřebuje na hřišti volnost. Podobně to měl třeba Stanciu, když byl ve Slavii. A v klíčové chvíli uměl zabrat i směrem dozadu, ale prioritně měl ten prostor směrem dopředu. My tady pořád chceme hráče tlačit do úkolů v defenzivě nebo jinak svazujeme, ale v tu chvíli zapomínáme a potlačujeme přednosti talentovaného hráče.

Samozřejmě si hráč nemůže dělat na trávníku co chce, ale je třeba rozvíjet jeho potenciál, který má směrem ve hře dopředu nebo v jakékoliv herní činnosti v které vyniká... Nebo myslíte, že Ferguson nutil Beckhama chodit do hlavičkových soubojů?

Koho sledovat v lize? Zamíří Květ z Bohemians do Sparty? Co zaznělo v požadu Přímák.Video : Sport.cz

Ligový podzim pomalu finišuje, už ve středu se hrají utkání Plzně s Brnem a Sparty se Slováckem, které to mohou vývojem v čele ještě zamíchat. Na Slovácko se těším, budu ho na O2 TV komentovat. V Konferenční lize si to s každým rozdalo na férovku, prezentovalo skvěle český fotbal. Ve Fortuna lize sice nabralo ztrátu, ale na Letnou přijede po výhře nad Pardubicemi dobře naladěné, přijede si pro tři body. A uvidíme, co na to Sparta. Jsem zvědavý, na co trenér Priske vsadí. Asi by i doma, byť se to fanouškům nebude líbit, měl být základem výkon, který Letenští předvedli v Plzni.

Viktorku čeká dohrávka s Brnem, když ji zvládne, zase odskočí v čele tabulky, ale při tom náročném programu to nemusí mít jednoduché. Každopádně by si ty zápasy neměly nechat ujít fanoušci, bude se na co dívat.