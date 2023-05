Řezníček nedal dvě penalty a poprvé kvůli fotbalu brečel. Za majitelem Zbrojovky stojí

„Byl to můj nejhorší zápas v kariéře. Kvůli fotbalu jsem nebrečel ani jako mladý, když jsem udělal pár průšvihů. Zazdil jsem to, kvůli mně jsme přišli o důležité body. Strašně mě to mrzí," soukal ze sebe notně zklamaný Řezníček. I na druhou penaltu si věřil. „Znovu jsem ji ale kopl hrozně blbě. Nevím, co se stalo. Za nic se neschovávám. Dopadlo to, jak to dopadlo. Mně i týmu nezbývá než se zvednout a jít dál," říkal smutně.

Naštvaný je o to víc, že část fanoušků Zbrojovky žádala po posledních špatných výsledcích týmu prostřednictvím transparentů i skandováním odchod majitele klubu Václava Bartoňka. „Byl to on, kdo si mě do Brna už dvakrát přivedl a vložil do mě nemalé prostředky. Bez něj bych tady nehrál. Rozhodně za ním stojím. Bohužel jsem mu zahozenými desítkami nepomohl," posteskl si Řezníček.

Foto: Václav Šálek, ČTK Brankář Florin Nita z Pardubic vyráží druhý pokutový kop Jakuba Řezníčka z Brna.

Brňanům zůstal díky prohře Zlína v Teplicích dál čtyřbodový náskok na poslední Ševce. „Je jasné, že teď už to bude jenom o tom, abychom se vyhnuli přímému sestupu. Bude to těžké, ale oklepeme se a budeme bojovat až do konce," plánoval okamžitě.

Horkého adepta na vstup do Klubu ligových kanonýrů mrzí, že se poslední dobou nedostává příliš do šancí. „Ve druhé půli proti Pardubicím už jsme si ale nějaké vypracovali. Ze hry jsme je sice neproměnili, ale musím zopakovat, že kdybych aspoň jednu penaltu dal, získali bychom zřejmě minimálně jeden důležitý bodík," vrátil se Řezníček ke klíčovým momentům.

Kouč Zbrojovky Martin Hašek prozradil, že neuvažoval o tom, že by na druhý pokutový kop sám určil někoho jiného. „Když mám v mužstvu střelce, který už v tomto ligovém ročníku nasázel devatenáct branek, tak by to vyznělo tak, že mu nevěřím," vysvětlil. Na Řezníčka se nezlobí. „Spíš s ním soucítím," svěřil se.

Foto: Václav Šálek, ČTK Hráči Pardubic zleva autor gólu Martin Chlumecký, Tomáš Vlček a Vojtěch Sychra se radují.

Je přesvědčený, že Řezníček zdaleka neřekl poslední slovo. „Z toho, co ho postihlo, se rychle vzpamatuje, a ještě nějaké góly ve zbytku sezony dá. I díky němu se Brno v lize udrží," předpověděl Hašek.