Rok tu nejsem a vy hrajete o záchranu, vtipkoval Jovovič v Jablonci. Prosadí se krajan Gluščevič?

Z osobního hlediska však bere uplynulý čas jako chybu. „Bylo by lepší, kdybych zůstal. Zahrál bych si Konferenční ligu, znovu bych hrál těžké zápasy a jako hráč bych šel nahoru. Zápasy proti Plzni, Spartě nebo Slavii mají vyšší kvalitu než utkání v černohorské lize. Je to škoda, ale zase jsem byl mistr, vrátil jsem so do národního týmu a za reprezentaci odehrál dost zápasů," konstatuje 46násobný černohorský reprezentant, který se chce s Jabloncem vrátit do popředí české ligy.