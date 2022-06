Jablonec, nebo Bohemians? Chramosta začal na severu. Pod novým trenérem by to mohlo být jiné, věří

O jeho další budoucnosti rozhodne jednání mezi Severočechy a Klokany. „V Jablonci mám ještě na rok smlouvu a Bohemka by mě musela nejspíš koupit. Je to teď na úrovni klubů, jak se dohodnou. Týmy se teprve tvoří, do odjezdu na soustředění zbývají ještě tři týdny a do té doby snad bude jasno," doufá 31letý útočník.