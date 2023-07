Ronaldo? Brával mě na atletickou přípravu, vzpomíná posila Liberce

Se Severočechy podepsal kontrakt na tři roky. „Budějovice mi oznámily, že jestli s nimi neprodloužím smlouvu, tak se mnou nepočítají. Byl jsme v kontaktu s panem trenérem Kozlem a když mi zavolal, na nabídku jsem mu kývnul. Do Liberce jsem se těšil, pro mě je to posun," říká Penner, jenž se s koučem Severočechů zná z mládežnických reprezentací.

Za Slovan již nastoupil do prvních přípravných utkání. Debut si odškrtl proti Varnsdorfu (4:0), jako nováček tradičně s kapitánskou páskou na ruce. V pátek pak odehrál proti Jihlavě (0:2) první poločas. „Chci v Liberci bojovat o základní sestavu. Vím, že ve středu hřiště je velká konkurence, ale udělám vše pro to, abych hrál," slibuje ofenzivní univerzál.

„Měl jsem trochu smůlu. Dostal jsem horečku dengue do celého těla, měl jsem v těle vir z osmdesáti procent. Dlouho se na to nepřicházelo, až jsem jednou v Turíně zkolaboval v taxíku. Jel do nemocnice a vůbec se nevědělo, co se děje. Na hřišti se mi motala hlava, otékaly mi klouby, kosti. Přišlo se na to až v Praze na imunologii," popisuje, jak začala fáze léčení trvající pomalu dva roky. Tehdy ho přepadaly i černé myšlenky, zda se k fotbalu ještě někdy vůbec vrátí.