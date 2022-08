Rozhodl to gól do Silvestra, kroutil hlavou kouč Bohemians

Třiadvacetiletý Slovák posílil Dynamo teprve v pondělí na roční hostování s opcí ze Žiliny. "Podal velmi dobrý výkon. Přiznám se, že jsme jednání urychlovali, protože se nám zranil (Lukáš) Skovajsa. Dodělali jsme jeho příchod až dneska ráno. Sám jsem zvažoval, jestli ho nasadím od začátku, protože zrovna tady to pod tribunou není lehké pro nikoho, je tady těžké prostředí, bouřlivé," řekl Weber na tiskové konferenci.

"Jsem rád, že to zvládl velmi dobře i herně v první půli. Ve druhé byl odměněn gólem, i když už byl na jiné pozici, než nastupoval. Posunuli jsme ho o řadu výš místo Škody, který už nemohl," doplnil jednapadesátiletý bývalý kouč Bohemians.

"Vyhráli jsme velice šťastným gólem, byl takový unikátní. Je třeba pochválit Slukiče, že tam běžel. Byl konec zápasu. Jaký je tam díl umění a jaký štěstěny, na to se podívám v televizi," podotkl Weber.

Veselého rozdílová trefa Jihočechů zarmoutila. "Rozhodl to gól, který doteď neumím pochopit, takový spíš do Silvestra. Vůbec nerozumím tomu, z čeho jsme inkasovali. Byla to druhá střela za poločas," konstatoval trenér "Klokanů".