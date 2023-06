Rozhodla naše pevná defenzíva, tvrdí Cedidla po úspěšné baráži. Zatím netuší, zda ve Zlíně zůstane

Po domácím vítězství 1:0 jste uhráli v odvetě v Drnovicích bezgólovou remízu, která vám stačila na záchranu v elitní soutěži. Vyškovské jste nepustili do větší šance...

Odehráli jsme důležitou odvetu nesmírně zkušeně. Naše pevná defenzíva rozhodla. Uvědomuju si, že předváděný fotbal nebyl asi příliš koukatelný. Tentokrát jsme ale všechno podřídili výsledku. Škoda jen, že se nám nepovedlo skórovat. Ke konci jsme sice dopravili balon do sítě, avšak VAR gól kvůli ruce odvolal.

Na rozdíl od prvního střetnutí ve Zlíně nebyl soupeř zdaleka tak nebezpečný. Čemu to přičítáte?

Poučili jsme se. Napodruhé jsme už eliminovali rychlonohé krajní záložníky Vyškova. To se ukázalo být pro vývoj střetnutí klíčové.

Asi ano. Povedlo se nám tam vstřelit vítěznou branku v úplném závěru zápasu. Ty tři body nám hrozně moc pomohly. Hlavně díky nim jsme se nakonec odpoutali z posledního místa a vybojovali si účast v baráži. To nám umožnilo ligu udržet.

Ano. Snažili jsme si to ale nepřipouštět. Mysleli jsme pokaždé jen na nejbližší zápas. Bojovali jsme až do úplného konce. Vyplatilo se to.