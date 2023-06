Vrba na oslavu záchrany metal kotouly. Chtěl jsem si dokázat, že je ještě zvládnu, usmíval se

Fotbalisté Zlína si zhluboka oddechli. V závěru sezony, která pro ně dlouho hrozila katastrofou, se v barážovém dvojzápase s Vyškovem zachránili v elitní soutěži. Po domácím vítězství 1:0 uhráli v odvetě u soupeře bezbrankovou remízu, která jim stačila k udržení. „Je to pochopitelně úleva. V zimě jsem do Zlína přišel s tím, že udělám všechno pro to, aby tým zůstal v první lize. Bral jsem to jako velkou výzvu. Povedlo se. Je to úspěch celého klubu. Všichni pro něj udělali maximum. Byly to ale nervy," tvrdil očividně spokojený kouč Ševců Pavel Vrba, který záchranu oslavil i kotouly.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Šťastný trenér Zlína Pavel Vrba.

Článek Připustil, že jeho mužstvu v Drnovicích, kde nastupují Vyškovští k domácím duelům, hodně pomohl jednogólový náskok z úvodního střetnutí. „Hrálo se nám líp. Přizpůsobili jsme tomu taktiku. Nepustili jsme Vyškov do tolika příležitostí jako u nás. Těší mě, jak zkušeně jsme poslední utkání sezony absolvovali. Jsem moc rád, že jsme další klíčový zápas zvládli," netajil Vrba radost. Po závěrečném hvizdu propukla ve zlínském táboře obrovská euforie. Trenér potěšil fanoušky, kteří dorazili z Baťova města v hojném počtu, několika kotouly vzad. V minulosti podobně slavil po úspěšných duelech během angažmá v Plzni. „Chtěl jsem si dokázat, že je ještě zvládnu, když se o sobě občas dočtu, že už jsem starý," usmíval se. FORTUNA:LIGA Zlín i napodruhé udržel čisté konto a slaví setrvání ve Fortuna lize Vrba se domnívá, že si všichni ve Zlíně začali na jaře postupně víc věřit. „Zpočátku jsem měl pocit, že v záchranu doufá tak deset procent lidí, kteří se tady kolem fotbalu točí. Začalo se to ale měnit. Postupně jsem přesvědčil i ostatní. Kvalita našich výkonů šla nahoru. A přidali se také naši příznivci, kteří nás v poslední době neskutečně podporovali," cení si. Počítá s tím, že bude u moravského mužstva pokračovat. „S nikým jsem o jiném angažmá nemluvil," prozradil. Několika hráčům vyprší ve Zlíně smlouva. „S některými se budeme bavit o prodloužení. A vynasnažíme se kádr samozřejmě taky okysličit příchody nových fotbalistů," přemítal Vrba. Přestože v minulosti získával mistrovské tituly nejen v Česku, záchranu se Zlínem staví ve své trenérské kariéře hodně vysoko. „Byl bych rád, kdyby byla pro klub impulzem pro příští sezonu. V ní bychom na tom měli být rozhodně líp. Zamlouval by se mně střed tabulky," spřádal okamžitě plány. Národní liga Vyškov tradici nezlomil, o jeho perly však bude mezi elitou zájem