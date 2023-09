Rychlý gól a Černínovo vyloučení. Zásadní moment, tvrdil trenér Koubek po kanonádě Plzně

„Jsem moc rád, že jsme navázali na sérii výher před reprezentační pauzou. Skvělý výsledek a velmi solidní výkon podpoří sebevědomí mužstva před čtvrtečním vstupem do skupiny Konferenční ligy s kosovským Ballkani,“ radoval se z kanonády plzeňský kouč Miroslav Koubek.

S tím, jak jeho tým nastoupil do utkání ve Zlíně, však tak spokojený nebyl. „Začátek z naší strany byl hrůzostrašný. Dovolili jsme domácím dva rohy a pustili je i do velké šance,“ vadilo mu. Pak ovšem útočník Viktorie Chorý otevřel skóre a záložník Ševců Černín musel krátce na to nuceně ze hřiště. „To byl zásadní moment. Vyloučení nám hodně usnadnilo cestu za třemi body,“ mínil trenér Západočechů.