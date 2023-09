Tanko hrát neměl, ozývá se z Bohemians. Baník využil mezeru v pravidlech

„Na mě to působí tak, že soupeř možná nepočítal s naší sestavou, v které jsme měli výškovou převahu, a reagoval na to takhle,“ nabídl svůj výklad Veselý. „Pokud je to tak správně, dělejme to všichni. Budeme kalkulovat se sestavou a měnit zápisy těsně před zápasem, hráči se nám budou zraňovat, zázračně uzdravovat a naskakovat do utkání ve chvíli, kdy to bude potřeba.“