Ryneš zamířil ze Sparty na hostování do Hradce Králové

Ryneš se zatím neprosadil ve sparťanském áčku. V první lize dosud naskočil jen do jednoho utkání a jako střídající zasáhl do nedávného odvetného utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy ve Stavangeru, kde Letenští prohráli 1:2.

"Je to člen širšího kádru reprezentace do 21 let. Chtěli jsme ho už vloni v létě a potom i v zimě, nakonec to vše do sebe zapadlo až nyní. Máme trochu mezeru na levé straně, takže si od jeho příchodu slibujeme to, že nám tu trochu pomůže a pozici celkově zkvalitní," uvedl sportovní manažer "Votroků" Jiří Sabou.