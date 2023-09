S Kušejem počítám. Musí se srovnat, přestup mu hodně zamotal hlavu, řekl trenér Kulič

Hosté si vypracovali všehovšudy tři slušné gólovky. Dvě zlikvidoval brankář Jiří Letáček, tu první po dlouhém autu zastavila po střele Dominka Kostky pravá tyč. „Taky Solomon tam měl nějakou střelu, Júsuf taky. Nějaké hlavičky. Potřebovali jsme kontaktní gól, ten ale nepřišel,“ zhodnotil zápas velmi stručně trenér Mladé Boleslavi Marek Kulič.

Týmu podle něj vůbec nepomohlo, že minulý víkend nehráli ligové utkání s Plzní, která využila možnosti si zápas kvůli nabitému programu a utkání evropského poháru odložit.

„To nás trochu rozbouralo. Ale tak to prostě je. Nechci se vymlouvat. Dvakrát jsme v bránění zaspali a dostali z toho dva góly,“ pokračoval trenér, jenž do Ostravy nepřivezl útočníka Kušeje, přestože mohl, protože 23letému útočníkovi nevyšel přestup do nizozemského Utrechtu.

„Přestupní okno v Nizozemí se uzavřelo páteční půlnocí a bohužel pro něj to nedopadlo. Všechny v klubu to mrzí, že mu to nevyšlo. Ale jede se dál a já s ním počítám,“ zdůraznil Kulič.

Trenér Středočechů věří, že reprezentační útočník bude brzy připraven znovu děsit ligové obránce. „Chlapec byl jednou nohou v Holandsku, táhlo se to měsíc a půl. Musíme to nějak pořešit, aby se srovnal a podával výkony z minulé sezony. Ne ty, co podával v této sezoně. Co si budeme nalhávat, přestup mu hodně zamotal hlavu,“ poukázal Kulič, který věří, že nejméně jedna sezona v Česku mu neublíží.