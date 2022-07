S Poláky opět na šlágry? Chceme sezonu zvládnout s našimi rozhodčími, avizuje Příhoda

Přerod skupiny rozhodčích pro profesionální soutěže pokračuje. „Pořád jich je osmdesát procent nezkušených. Vyšla jim sezona, ale byla jedna. Říkali jsme ji, ať jsou v klidu. Asi jen tři mají přes sto utkání. Je to nezkušený tým, ale věříme, že to dáme," probírá se situací předseda rozhodcovské komise Radek Příhoda před blížící se sezonou, v níž česká liga startuje příští víkend.

Dá se čekat, že mezi nejvytěžovanější arbitry budou podobně jako v minulém ligovém ročníku patřit zkušený Miroslav Zelinka, Ondřej Berka nebo Tomáš Klíma. Dobrý nástup by měli potvrdit a zároveň vykázat další progres by měli například Dalibor Černý či Ladislav Szikszay.

Dá se i v nadcházející sezoně očekávat prosba do ciziny o sudí? „Byl to požadavek klubů," připomíná Příhoda. „Byl jsem na Ligovém grémiu, kde jsem řekl, že bych byl rád, abychom tuhle sezonu zvládli českou stopou. Věříme, že to rozhodčí zvládnou," dodává jednoznačný vzkaz.

Rád by, aby výkony mužů s píšťalkou pokračovaly v trendu, který byl na jaře. „Budeme spokojení, když to tak bude. Když se mě někdo zeptá, jaká byla sezona, říkám, že když si nikdo nevzpomene na baráž a na to, kdo hrál o titul a o záchranu, tak byla dobrá. Chyby byly, to je jasné, ale dělají je hráči, trenéři, všichni," podotýká bývalý mezinárodní sudí.