S trenérem nebyl na ostří nože. Změnu jsem však uvítal, vysvětluje Kubista nečekaný odchod do Boleslavi

V záloze nastoupil ve své premiéře za Mladou Boleslav a gólem přispěl k výhře 3:0 na hřišti Pardubic. „Vystihnul jsem rozehrávku, měl jsem tam otevřený prostor a snažil jsem se situaci vyřešit co nejjednodušeji a nad ničím nepřemýšlet. Chtěl jsem to obstřelit na zadní tyč a vyšlo to krásně. Ideální začátek," usmívá se Kubista, který se do Jablonce vrátí poprvé jako soupeř v polovině listopadu. „Bude to samozřejmě specifické utkání, ale ještě je to za dlouho, tak uvidíme, co to se mnou udělá," uzavírá Kubista.