Šádek stál za lavičkou Plzně. Porušil předpisy?

Na Šádkovo chození ke hřišti a někdy i nepatřičné chování v minulosti reagovaly před rokem samy kluby, které do Rozpisu celostátních soutěží zakomponovaly opatření. To říká, že členové vedení klubů, kterým bylo organizátorem utkání uděleno oprávnění vstupu do všech prostor stadionu (tzv. „ALL ACCESS"), musí prostor hřiště opustit nejpozději 10 minut před vstupem hráčů a rozhodčích na hrací plochu. V průběhu utkání, včetně poločasové přestávky, nejsou tyto osoby oprávněny se v prostoru hřiště zdržovat či pohybovat. Zpět do prostoru hřiště se mohou vrátit až 5 minut po skončení utkání, popřípadě po odchodu rozhodčích z hrací plochy. To je Šádkův případ.