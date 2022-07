Sázkovka nabízí fotbalu 150 milionů za sezonu. Chceme být víc vidět, netají

„Podle nás je jediným průhledným řešením vypsání tendru, do něhož se mohou přihlásit i jiné subjekty než sázkové kanceláře. Může se stát, že tendr nevyhrajeme, fotbal by však na něm rozhodně neprodělal. Třeba by se výsledná částka vyšplhala ještě nad námi nabízenou sumu," poukazuje Čumpelík.