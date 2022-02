Sedm bodů už by bylo moc, netají Vrba, že Sparta pomalu dávala titulu sbohem

Příčiny jsou podobné. Budějovice i Plzeň hrály velice zodpovědně dozadu. My jsme v útočné fázi byli prvních šedesát minut velmi pomalí. Nedokázali jsme dobře organizovanou obranu překonat, což bylo špatně. Naštěstí se nám podařila střídání, noví hráči nám hodně pomohli. Více se prali s obranou soupeře. I když se přiznávám, že se štěstím. Za stavu 0:2 mohla Plzeň výsledek potvrdit a asi bychom bod neměli. Podařilo se nám alespoň remizovat. Posledních třicet minut se ukázalo, že dokážeme hrát i jiný fotbal než prvních šedesát.

Proti derby jste udělal některé změny v sestavě. Nebyla to chyba? Tým neměl drajv a potřebnou energii.

Ano, hráli jsme špatně. Jedna změna byla vynucená, Krejčí se zranil. Hancko nehrál pohárové utkání, protože se uzdravoval a počítali jsme s ním na neděli. Co se týká Vitíka a Panáka, tušili jsme, že budeme dobývat obranný blok. Rozhodli jsme se pro Panáka, protože jsme si mysleli, že bude v rozehrávce lepší.

Samozřejmě jsme hráče upozorňovali, že Plzeň má při nich dva tři klíčové hráče. Dostali je za úkol hlídat někteří naši hráči, bohužel neuhlídali. Třeba standardka před druhým gólem ale vůbec neměla vzniknout, nesmyslně jsme si ji zavinili úplně sami. Je v tom spousta věcí. Chorý je silný a dokáže využít svojí výšky a váhy. My jsme si s ním neporadili. I některé standardky, které jsme jim vytvořili, byly zbytečné.

Kdybyste prohráli, sedmibodová ztráta na Plzeň by vám už velké šance na titul nedávala, že?

Máte pravdu. Kdybychom neuhráli aspoň remízu, byli bychom v situaci, která by byla hodně složitá. Rozdíl je čtyři body. Je před námi ještě hodně utkání. Doufejme, že v nadstavbě to bude i o tom, že se bude ztrácet víc bodů. Situace není ideální, ale je před námi ještě hodně zápasů.

Je to komplikace. Láďa Krejčí patří ke klíčovým hráčům. Jeho absence asi měla vliv na hru středové řady. Až s příchodem Bořka Dočkala se hra zrychlila. Dával dlouhé balony, které má v popisu práce právě Krejčí. Mezihru jsme měli velice složitou a komplikovanou. Ani jsme se nedostali do žádné příležitosti. I standardní situace byly s Bořkem mnohem lepší. Z toho možná vyšlo, že jsme bod urvali.

Kdybychom šli do velkého rizika, dali bychom ho možná na Plzeň do kupy. Jenže nás čeká těžká série zápasů, nemohli jsme jít do takového rizika, abychom Láďu nezavřeli na dva měsíce. Tentokrát jsme upřednostnili, aby se uzdravil. Je možné, že už ve čtvrtek bude k dispozici.