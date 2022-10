Šéf LFA věří, že už od příští sezony dojde ke snížení počtu hráčů na hostováních

Mezinárodně momentálně platí pravidlo FIFA, podle něhož smí z klubu hostovat nejvýše osm hráčů. Do jednoho konkrétního mužstva pak mohou odejít maximálně tři fotbalisté. Nad rámec osmičky mohou zamířit na hostování hráči mezi 15 až 21 lety, kteří ve svém klubu strávili aspoň tři roky. Týká se jich ovšem limit tří fotbalistů v týmu z jednoho klubu.

Aktuálně je ještě na jednotlivých asociacích, jestli chtějí pravidlo zavést i pro svou zemi. Od sezony 2025/26 už ale bude nařízení povinné. Od příštího ročníku se celkový limit FIFA sníží na sedm a od července 2024 pak na šest hráčů.

V Česku v současnosti žádná omezení neplatí. Nejvíce hráčů na hostování tradičně uvolňují elitní kluby Slavia, Sparta a Plzeň. Větší počet zapůjčených hráčů do jednoho klubu pak výrazně ovlivňuje některé ligové zápasy. Například Liberci při nedávné prohře 0:3 na Slavii chyběla hned šestice hráčů, z nichž pět včetně nejlepšího týmového střelce Micka van Burena by atakovalo základní sestavu.

"Měli by hráči, kteří jsou na hostování, nastupovat proti svým mateřským klubům? Za sebe říkám jasné ne a myslím, že by to mělo být striktně upraveno přímo v řádech. Důvodů je hned několik, ale primárně tím ochráníme samotné fotbalisty, kterých se hostování týká. Na druhou stranu musí být rovněž omezeno celkové množství hráčů na hostování z jednoho klubu do druhého. Problém vidím také v tom, kolik hráčů celkově může (z jednoho klubu) na hostování odejít," uvedl v komentáři na webu LFA Svoboda.

"LFA je v tomto tématu aktivní a s FAČR již o tomto tématu jedná. Věřím, že k úpravě dojde už od příští sezony. Osobně jsem pro, aby k určité regulaci došlo co nejdříve a omezení počtu hráčů na hostování z jednoho klubu do druhého na tři považuji za správné. Primárně tuto věc musí schválit FAČR, ale technicky to v lize můžeme zavést hned od příštího ročníku," doplnil Svoboda.

V Česku v drtivé většině až na výjimky hráči na hostování nesmějí proti klubu, jemuž patří, nastoupit. Předloni například Slavia umožnila Liberci nasadit ve vzájemném duelu tři její kmenové hráče z celkových sedmi. Svoboda je pro, aby fotbalisté na hostováních měli v řádech přímo zakázáno hrát proti mateřskému klubu.