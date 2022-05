Senzace v derby, a přece malér. Zbytečné vyloučení oslabilo Spartu před finále

Fotogalerie +2

Od šokující porážky v Olomouci šli s formou prudce dolů. Teď mohou aspoň doufat, že se před finále MOL Cupu vzpamatovali v pravý čas.

„Takové vítězství jsme potřebovali. Hlavně z psychického hlediska. Prohráli jsme poslední dvě utkání a řekl bych, že psychika hrála obrovskou roli. Derby bylo vyrovnané. Hráli jsme velmi organizovaně a přesně to, co jsme chtěli. Díky druhému gólu je naše vítězství zasloužené," cení si skalpu Slavie trenér Michal Horňák.

„Z derby mám skvělý pocit. Zvedli jsme se, ale ještě je před námi finále poháru. Náš výkon už snesl nějaké parametry, hlavně jsme jezdili po zadku," přidává se autor prvního gólu Tomáš Čvančara pro O2 TV Sport.

Proti středeční porážce se Slováckem byl ve výkonu Sparty obrovský rozdíl.

„Času bylo opravdu málo. Jeden den volna, kdy si kluci potřebovali fyzicky i psychicky odpočinout. My jsme se snažili s hráči pracovat hlavně u videa, vysvětlit jim, co udělali špatně a co se jim proti Slovácku nepovedlo. Zároveň jsme chtěli ale ukázat i to, co se podařilo a na čem se dá stavět. Od toho jsme se odrazili," líčí Horňák přípravu.

„Viděl jsem na klucích obrovskou odhodlanost. Nechtěli už další porážku. Chtěli co nejlepší výsledek. Nakonec se to povedlo. Rozhodla morální síla kluků, kteří ukázali, že jsou jiní, než se o nich píše," dodává kouč.

„Před finále hodně důležité vítězství, je od čeho se odpíchnout," přidává se Čvančara.

Jeden malér ovšem Letenské přece jen zasáhl. Wiesner byl po druhé žluté kartě vyloučen, takže tým před finále MOL Cupu oslabil.

„Je to problém. Wiesy patřil do zákalní sestavy a hrál velmi dobrý zápas. Na druhou stranu, my si poradíme. Máme hráče, kteří jsou na tomto postu zvyklí hrát. Problém je, že hráč takovou kartu nesmí dostat. V přípravě na zápas jsme říkali, že základ je nedostat červenou kartu, protože se přenáší do poháru," zdůrazňuje Horňák.

💙💛❤️ Když vyhraješ třetí derby v sezoně! #acsparta pic.twitter.com/qM1olFXf4o — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 15, 2022

První žlutou Wiesner dostal, když použil ruce v souboji s Juráskem. Druhou pak vyfasoval, když hluboko na soupeřově polovině zajel do Oscara.

„Samozřejmě zbytečné karty. Bavil jsem se s ním o tom. Sedí skleslý v kabině. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Takové chyby hráče posunou, když si to budou pamatovat. Bude to pro ně určující do další kariery," věří trenér.

„Řeknou si, že je to potrestalo, protože si nezahráli finále poháru a už to příště neudělají. Už nebudou mít rudé oči při výsledku 1:1. Nebo se nepoučí. Wiesy je ale velmi chytrý kluk, zamyslí se nad tím a příště to už neudělá," ujišťuje Horňák.