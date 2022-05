Loučení s českou ligou? Hložek se v derby poprvé trefil, rozhodl bombou před severní tribunou

Předpokládá se, že největší hvězda Sparty v létě zamíří do zahraničí. Za dané konstelace, kdy už v derby o konečné umístění nešlo, se tak rozloučila s domácí ligou nejlepším možným způsobem. Hložek hrál proti Slavii dvanáctý zápas, proti sešívaným konečně protrhl střeleckou smůlu a radoval se z premiérové trefy.

„Stál jsem v trajektorii střely. Trefil se úplně neskutečně, líp to ani nešlo. Výstavní gól, tak bych se chtěl trefit v derby. Adamův první a možná poslední gól Slavii. Přišel v pravý čas. Už jsme na lavičce řešili, jestli mu trochu neulevit, jestli ho vystřídat," líčí trenér Michal Horňák.

Hrdina si libuje, že své prokletí v derby konečně zlomil. „Před zápasem jsem četl, že jsem Slavii gól ještě nedal. Taky kluci v kabině mi připomínali, že je správný čas to prolomit. Myslím, že se mi to povedlo velmi stylově. A taky jsem rád, že gól navíc padl směrem na Tribunu Sever..." culí se Adam Hložek v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Jeho odchod do zahraničí ještě není oficiální, ve fotbalovém prostředí se nicméně bere za definitivní. „Co bude dál? Nechci předbíhat. Jsem rád, že jsme zvládli derby. Teď máme před sebou finále a jde o to, abychom pohár zvedli nad hlavu," přeje si Hložek.

Sparta je bez Hložka jako tělo bez duše. Co si teď bez něj počne? „Pokud Adam odejde, musí se najít náhrada. Za něj to samozřejmě bude těžké. Možná bude třeba začít hrát jiným stylem, třeba i v jiném rozestavení. Nebude asi jednoduché obrovskou sílu, co Adam má, nahradit jiným hráčem," uvědomuje si Horňák.