SESTAVA KOLA: Jarošík tahá žolíky z druhé ligy, Plzeň zastavil kmenový sparťan

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: VAR na Spartě hrubě chyboval. Teč musel vidět i fanda v hospodě po deseti pivech

Tak se Sparta dočkala a po pěti remízách vyhrála. Porazila Hradec gólem, který bude hodně propíraný, protože došlo k jasnému pochybení videorozhodčího. Hlavní sudí to vidět nemusel, ale VAR měl rozhodnout. To byl zásadní moment a je pro mě nepochopitelné, co se stalo. Slavia doma rychle rozhodla, neměla proti oslabenému Liberci problém. A mistrovské Plzni se sice povedlo nahradit zraněnou brankářskou jedničku Staňka, ale nakonec může být ráda, že si ze stadionu Bohemians odváží bod za remízu.