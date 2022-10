Premiérový hattrick vyjde Žáka draho. Střelec Teplic přiznal, že se teď musí plácnout přes kapsu

Tři vstřelené góly v jednom zápase si dosud neužil. „V profesionální soutěži jsem hattrick ještě nedal. Už jsme se na to v kabině s klukama dívali, bude to stát nějakou tisícovku..." přiznal, že se teď musí plácnout přes kapsu. „Bude to dražší, ale určitě mi to nevadí. Snad to nebude výjimka a bude mi to střílet i dál," doufá Žák, jehož výkon ocenil i kouč Teplic Jiří Jarošík.