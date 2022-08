Sezonu nezačali dobře, fanoušci je zatím drží. Nejlepší atmosféra, kvituje sparťanský mazák

📺 PAVELKA | „Nejlepší atmosféra za dobu, co tady jsem. Fanouškům za to patří velký dík.“

„Bylo to samozřejmě náročné. Když jsem teď párkrát byl na lavičce, tak jsem ještě neměl dost natrénováno. Trenéři mě brali hlavně kvůli tomu, abych byl s týmem, měl zápasový pocit. Za to jsem hrozně rád a vážím si toho. I když se nedařilo. Ale prostě jsem to prožíval s klukama," líčí pro sparta.cz.