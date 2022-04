Sigma angažovala Ukrajince Buchala

„Byl tady týden na zkoušce. Poté jsme se domluvili, že mu u nás umožníme trénovat a zaregistrujeme jej, aby případně mohl naskočit do některého utkání za B-tým. Určitě s ním nemůžeme aktuálně počítat jako s last minute posilou pro áčko. Po sezoně vše vyhodnotíme i s ohledem na to, jaká bude situace v jeho zemi," řekl sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.