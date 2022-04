GLOSA: Slavia na Feyenoordu? Reklama na fotbal. Tah s Lingrem chtěl kuráž

1. Reklama na fotbal

Co může chtít fanoušek od zápasu víc než to, co se dělo na stadionu De Kuip. Jízda, zábava, emoce, góly, přelévání skóre, napětí do poslední vteřiny. Žádné vyčkávání, žádná betonová hráz před vlastní brankou, nulová pasivita (precizní defenziva). Oba týmy šly do zápasu po hlavě, nespekulovaly, chtěly soupeře přehrát, porazit, vytvořit si co nejlepší pozici do odvety.

Zase se ukázalo, že se Slavii lépe dýchá na evropské scéně, potkala dalšího soupeře, který smýšlí ofenzivně, hrálo se otevřeně. Výsledek byl patrný, divák se nenudil, neustále se šturmovalo, hráči se vyždímali a logicky někteří odpadali.

Utkání bylo zážitkem, nebojím se říct reklamou na fotbal. Jen si čtvrteční duel v Nizozemsku pro zajímavost porovnejte se zápasem, který absolvovala Slavia v neděli v Plzni a mělo jít o šlágr české ligy. Nesrovnatelné!

2. Zbytečná mela, slávisté měli jít do kabin

Utkání bylo samo sebou i dost vypjaté. Nabitý De Kuip bouřil, tlačil na všechny aktéry, atmosféra byla elektrizující, dusná, ale fotbalová. Není lehké v sobě držet nervy a emoce. Závěr prvního poločasu se vyhrotil úplně. Domácí cítili křivdu po vyrovnávací brance Petera Olayinky, kdy stál Yira Sor v ofsajdu a snažil se dotknout míče.

Když sudí Halil Meler ukončil první půli, hráči Feyenoordu s ním poslední minuty ještě živě probírali. Je zcela nepochopitelné, že Olayinka se do téhle debaty zapojil dobrovolně také a atmosféra ještě víc zhoustla, vše vygradovalo melou. Všichni členové sešívaných měli odkráčet do kabin, ničeho si nevšímat. Jasně, je to těžké, ale rozhodčí jim v téhle situaci rozhodně neuškodil.

3. Lingr na lavičce? To chce kuráž

Máte osekané možnosti, složitě lepíte sestavu a přesto v základní jedenáctce vynecháte pracovitého záložníka Ondřeje Lingra. Hráče, který oplývá báječnou formu, dává důležité góly, můžete se na něj spolehnout. Pro rozhodnutí, které se nebál učinit Trpišovský, musíte mít kuráž. Tu může slávistický kouč rozdávat.

🎙 | Divoké první čtvrtfinále #UECL hodnotil na pozápasové tiskové konferenci trenér Jindřich Trpišovský. 🧢 #feysla 📺 TISKOVKA ➡️ https://t.co/f8g59wExoY pic.twitter.com/fSZIKYkyxp — SK Slavia Praha 🏆🏆🏆 (@slaviaofficial) April 7, 2022

A je skvělé, jak Trpišovský dokáže i svůj tah vysvětlit. Nic nezamlčuje, detailně popíše, proč se tak rozhodl. „Ondra Lingr je takový elektronek, kterého vypustíte a on jde naplno do všeho. Málokdy je to na devadesát minut. Nebylo jednoduché rozhodnutí nechat takového hráče ve formě na lavičce. Ale věděli jsme, že kdyby hrál od začátku, tak by musel střídat. Vzhledem k personální situaci jsme volili hráče, u kterých jsme byli přesvědčení, že jsou schopni zvládnout devadesát minut," líčil trenér. Určitě to nebylo špatně, nemusí si nic vyčítat.

4. Co brankáři?

Brankáři jsou ve Slavii téma. Řeší se, kdo je nebo by měl být jedničkou. Zdá se, že Ondřej Kolář si tuhle roli pozvolna od Aleše Mandouse bral zpátky. Mandous nepřesvědčil v osmifinálové odvetě proti Linci, kdy čtyřikrát inkasoval. Od té doby chytal všechny tři zápasy Kolář.

Jenže na Feyenoordu chyboval zase on. Ačkoliv se mu při třetí inkasované brance rozestoupila zeď, nezdála se tahle situace pro něj neřešitelná. Spíš naopak. Gól vypadal lacině. Rozvíří se zase debata o gólmanech?

5. Šance na postup je, ale...

Vysněné semifinále evropské pohárové soutěže není ani blíž, ani dál. Naděje na průnik mezi elitní čtveřici třetí evropské soutěže doutná. Docela silně. Pozice pro odvetu je slušná, ale zároveň trochu zrádná. Vzpomeňte si, jak dopadli sešívaní před rokem, když přivezli remízu z Arsenalu. Doma s londýnským kolosem dostali čtyři kusy. Feyenoord je podobný kalibr, má sílu a kvalitu. Ale Slavia ví, že se s ním může směle měřit.