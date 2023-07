Sigma chce být nahoře, k pohárové Evropě se ale neupíná

„Chceme vyhrávat, být co nejvýše. V minulém soutěžním ročníku jsme prokázali kvalitu. Mužstvo zůstalo téměř pohromadě, za Mojmíra Chytila, který odešel do Slavie jsme získali Lukáše Juliše, je hladové, ambicióznější, touží minimálně obhájit loňskou pozici," řekl ve čtvrtek novinářům kormidelník Sigmy Václav Jílek.

Lákavá je podle něj vidina pohárové Evropy. „Zvláště, když se do ní můžete nově probít třeba i ze sedmého místa. V této chvíli na to však necílíme. Dobře víme, že důležitý je vstup do sezony. Cílem tedy momentálně je, chytit úvod. Věřím ale, že se oproti loňsku zase herně posuneme, budeme schopni hrávat pravidelně vyrovnané zápasy s první trojkou a umístění z minulé sezony ještě vylepšit," zdůraznil.

„Sezona letos bude zvláštní. V první fázi se vám nemusí vydařit, skončíte devátí a najednou po měsíci zjistíte, že jste udělali Evropu. Dávat si proto teď nějaké cíle, není úplně dobré. Důležitý bude každý zápas, každý uhraný bodík, a tak se na to musíme dívat," přidal svůj pohled olomoucký kapitán Radim Berite.

On i Jílek očekávají mnohem vyrovnanější ligu než v předchozích letech. „To hlavně s ohledem na to, že třeba Baník, Jablonec a Mladá Boleslav hodně posílili. Určitě proto bude i větší tlak na první šestku," podotkl olomoucký kouč.

V přípravě byli jeho svěřenci stoprocentní. Ve všech šesti zápasech dokázali zvítězit, což se jim naposledy povedlo v zimní přípravě v sezoně 2007/08. „Nijak to nepřeceňujeme. Těší sice, že se dařilo, pomůže to k sebevědomí, ale pro ligu to nic neznamená," prohlásil.

Využít zatím nemůže jednu z opor, útočníka Antonína Růska, jehož sužují bolavá záda. „Je to komplikace. Měli bychom s ním více možností, alternací. Pro návrat děla první, poslední, ale nemá to jednoduché," uvedl Jílek. „Příští týden jde na další konzultaci s odborníky a pak by mělo padnout rozhodnutí, jak s jeho léčbou dál. Na podzim to však moc nevypadá. Uvidíme," dodal sportovní ředitel Ladislav Minář.

Sezonu Hanáci začnou na Spartě. „Bude to pro nás obrovská výzva, skvělý start. Jedeme na půdu mistra, jemuž skvěle vyšla generálka. Smetli Anderlecht, přesvědčivě i herně. Okamžitě se můžeme konfrontovat s nejvyšší kvalitou. A rozhodně tam nepojedeme odevzdaní. Jsme schopni tam odehrát dobrý zápas," tvrdí Jílek.