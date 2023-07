S Viktorií to nevypadalo dobře, ve 34. minutě prohrávala už 0:2. Před koncem prvního poločasu byl ale faulován v pokutovém území Durosinmi. Sám se k penaltě postavil a snížil na 1:2.

Trenérský tým pod vedením Miroslava Koubka do druhého dějství vyměnil téměř celou základní jedenáctku. Na trávník se dostali například útočníci Tomáš Chorý s Matějem Vydrou, navrátilec z Eura do 21 let Pavel Šulc nebo záložník Ibrahim Traore, který Plzeň posílil ze Slavie.