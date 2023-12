Sigma v přípravě na Maltu a do Turecka

„Pauza, která čítá pouhých sedmnáct dnů je velmi krátká. Hráči by normálně potřebovali vypnout do úplného klidu na deset dnů. Mentálně si odpočinout od stereotypů, prostředí. To teď nepůjde. Ti, co byli nejvíce vytížení, na to budou mít maximálně týden. Ti, co naopak byli delší dobu v rehabilitačním režimu, třeba Honza Vodháněl a kluci, které jsme vytáhli z béčka, budou muset pracovat, aby byli do začátku přípravy v co nejlepším stavu. Její charakter zkrátka bude jiný,“ uvedl Jílek.