Sigmě vyrůstá další klenot v Růskovi

„Odehrál nejlepší utkání v našem dresu. Pomaličku, polehoučku se dostává do pozice, kde bychom ho chtěli mít, a kde jsme si mysleli, že bude dříve. Vysokou kvalitu ukázal nejen v podobě mnoha uhraných soubojů, ale hlavně v útočném chování kolem vápna soupeře, kde byl schopný obejít protihráče, odpoutat se od nich, vytvářet brankové příležitosti. Ve druhé půli to byly hned tři," chválil Růska kouč Hanáků Václav Jílek.

Individuální kvalita mladého hráče je podle něj obrovská. „V naší lize v tomto směru patří k nadstandardním fotbalistům. Dokáže skvěle zalepit první balony. S tím souvisí jeho střelecká efektivita v tréninku. Umí to dobře trefit, technicky zvládnout obtížné herní situace. Naváže na sebe hráče a pak se perfektně druhým dotekem dokáže za ně dostat, uvolnit se. Doufám, že výkonnost, jakou nyní má, si podrží nebo bude ještě lepší," přeje si trenér.

Růsek by však podle něj mohl být produktivnější. „Na druhé straně. Třeba teď se Spartou nebyl sice v brankových situacích, tam jsme měli jiné hráče, ale on jim to parádně servisoval. Z pravé strany poslal před bránu několik fantastických míčů. Třeba šance, kterou vytvořil Chytilovi, byla stoprocentní," konstatoval Jílek.