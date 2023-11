Slavia bude dobývat, lišák Koubek umí ve velkých zápasech překvapit, avizuje expert

Nedělní bitva v Edenu má být jedním z vrcholů ligového podzimu.

„Plzeň se skvěle pohárově rozjela, ale vystrašily ji poslední prohry v Liberci a snad ještě více ta domácí s Karvinou. Na Slavii ztrácí 11 bodů a tohle je zřejmě poslední možnost přiblížit se pražským S,“ upozorňuje Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu.

Pozitivní pro Plzeň může být, že umí proti favoritům na jejich hřištích zahrát, což dokládá poslední pohárová výhra v Záhřebu. „Jenže v Edenu se nevyhrává. Je zbytečné to složitě analyzovat, Slavia je doma fakt dobrá. Možná si doma věří i na italský AS Řím, který ji čeká ve čtvrtek v Evropské lize,“ chválí sešívané Urbanec. U jeho kanceláře jde 98 % sázek na výhru Slavie.

Kdo je v tuto chvíli favoritem na titul? Sparta 1,8:1 22 % sázek Slavia 1,9:1 60 % sázek Plzeň 40:1 10 % sázek

„Viktorka si po dvou porážkách tabulkově pohoršila, to nic ale nemění na faktu, že patří do ,silné trojky‘. Západočeši přijedou do Edenu s defenzivní taktikou, mužstvo bude především bránit, což znamená zesílení středové formace. Nahoře naopak nastoupí jen Chorý, zbývající útočníci Kliment s Vydrou jsou totiž z formy. Plzeň nemůže i nadále počítat s Durosinmim, s velkou pravděpodobností bude mimo i gólman Staněk, který v kariéře utrpěl už třikrát otřes mozku a po návratu nejspíš bude muset chytat s helmou,“ rekapituluje Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

„Trenér Koubek tak dá patrně příležitost osmnáctiletému Baierovi, kterého ale může atmosféra v Edenu sežrat. Plzeň by se měla v obraně každopádně vrátit k sehrané trojici Dweh - Hranáč - Hejda, Jemelka za zmíněným triem přece jen zaostává. Hostující trenér ale umí ve velkých zápasech překvapit, ve finále z toho může být i 4-5-1,“ dodává expert.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Pavel Bucha z Viktorie Plzeň a Matěj Jurásek ze Slavie Praha.

„Slavii každopádně čeká dobývání defenzivního valu, což není zrovna její doménou. Viktorka navíc bude mít výškovou a silovou převahu, o to složitější to může pro Slavii být. Na druhou stranu bilance Slavie ve Fortuna Aréně budí letos (5-1-0) i dlouhodobě respekt, a to včetně vzájemných duelů s Plzní. Viktorka v Edenu nevyhrála od roku 2014,“ zdůrazňuje Kovařík.

„Kouč Trpišovský si je dobře vědom důležitosti utkání, a tak nasadí silnou sestavu, a to navzdory blížícímu se taháku v Evropské lize s AS Řím. S velkým otazníkem je jako obvykle složení útoku, naposledy trenér nastoupil se třemi klasickými útočníky. Slavia je určitě favoritem a v domácím prostředí zvítězí. Trefit by se mohl Chytil, který má z útočníků Slavie v poslední době nejlepší formu,“ myslí si Kovařík.

Slavia a brankáři, téma z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

„V Česku i v rámci zahraničních trhů jde 98 % sázenek na vítězství Slavie. Důvodem je jak tabulkové postavení obou týmů, tak také domácí dominance sešívaných. Plzeň navíc v posledním velké zápase na hřišti soupeře podlehla pražské Spartě, v posledním kole nezvládla ani domácí duel s Karvinou. Favorit je tedy v tomto zápase jasný,“ souhlasí Jakub Vilikus, hlavní bookmaker společnosti Betano.

„Zajímavostí je poměrně velký počet sázek na tři a více branek, diváci očekávají poměrně ofenzivní podívanou,“ dodává.